Mondiale per club ancora critiche Maresca | Questo non è calcio

Il Mondiale per club continua a suscitare polemiche e polemiche, alimentate da critiche di allenatori di alto profilo. Dopo le accuse di Luis Enrique sullo stato dei campi, ora tocca a Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, esprimere il suo disappunto con parole dure e decise. La controversia si infittisce, sollevando interrogativi sulla gestione e l'organizzazione di uno dei tornei più attesi dell'anno. E la discussione sembra destinata a protrarsi ancora a lungo...

Roma, 29 giugno 2025 – Non si placano le polemiche per il Mondiale per club. Dopo la feroce accusa di Luis Enrique di pochi giorni fa, nella quale l'allenatore del Paris Saint-Germain criticava le condizioni dei campi da gioco e di quelli di allenamento, è nata una nuova protesta, questa volta da parte dell'allenatore del Chelsea Enzo Maresca. In conferenza stampa, il tecnico italiano si è espresso duramente contro l'organizzazione del torneo dopo la sospensione della gara tra il Chelsea e il Benfica, affermando come, a parere suo, gli Stati Uniti non siano il posto giusto dove giocare questa competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per club, ancora critiche. Maresca: “Questo non è calcio”

