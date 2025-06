Mondiale il Chelsea batte il Benfica e vola ai quarti 4-1 dopo 5 ore di partita! Ecco cosa è successo

Nel cuore di un’epica sfida durata quasi cinque ore, il Chelsea trionfa contro il Benfica 4-1 ai tempi supplementari, conquistando così un pass per i quarti di finale del Mondiale per Club. Un successo segnato da determinazione e talento, con le reti decisive di Nkunku, Neto e Dewsbury-Hall. La squadra londinese si prepara ora ad affrontare il Palmeiras in un match che promette grandi emozioni e altrettanto spettacolo.

Il Chelsea ha battuto il Benfica in una partita durata quasi cinque ore al Mondiale per Club, preparandosi allo scontro diretto con la squadra brasiliana del Palmeiras nel torneo statunitense. Il club londinese è stato premiato dai gol nei tempi supplementari di Christopher Nkunku, Pedro Neto e Kiernan Dewsbury-Hall, che gli hanno permesso di vincere 4-1 contro il Benfica. La serie di gol nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale, il Chelsea batte il Benfica e vola ai quarti (4-1) dopo... 5 ore di partita! Ecco cosa è successo

