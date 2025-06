Mondiale club | Chelsea batte Benfica 4-1 dopo stop per maltempo

Il Chelsea conquista una vittoria epica contro il Benfica nel Mondiale per Club, dopo una lunga attesa a causa del maltempo. La partita, che è durata quasi cinque ore, si è conclusa con un emozionante 4-1 grazie ai gol decisivi di Nkunku, Neto e Dewsbury-Hall nei supplementari. Questo successo rafforza la loro preparazione in vista dello scontro con il Palmeiras, un match che promette emozioni ancora più intense e che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del torneo.

Il Chelsea ha battuto il Benfica in una partita durata quasi cinque ore al Mondiale per Club, preparandosi allo scontro diretto con la squadra brasiliana del Palmeiras nel torneo statunitense. Il club londinese è stato premiato dai gol nei tempi supplementari di Christopher Nkunku, Pedro Neto e Kiernan Dewsbury-Hall, che gli hanno permesso di vincere 4-1 contro il Benfica. La serie di gol nel finale ha deciso un incontro di ottavi di finale disputato al Bank of America Stadium di Charlotte, nella Carolina del Nord, dopo quasi due ore di ritardo dovuto al maltempo. L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, si è detto soddisfatto della vittoria della sua squadra, ma ha criticato il ritardo che ha trasformato la partita in una maratona di quasi cinque ore.

