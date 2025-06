Mondale per Club Ivan Zazzaroni | Ha ragione Klopp Infantino ha stravolto i calendari Ma un vincitore c’è e ha fatto bene a puntare sul calcio nel periodo estivo

Il nuovo formato del Mondiale per Club, con 32 squadre, sta dividendo opinioni e scatenando critiche tra gli addetti ai lavori. Ivan Zazzaroni, però, vede un aspetto positivo: il coraggio di puntare sul calcio estivo, una scelta che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere e seguire la passione calcistica. In un contesto di cambiamenti e polemiche, emerge un vincitore certo: il calcio, che si adatta e si rinnova.

Il nuovo Mondiale per Club, con il suo formato allargato a 32 squadre, ha scatenato un'ondata di critiche da parte di figure di spicco del calcio mondiale.

