Monaco Pogba scolpito nella roccia | il video di presentazione del francese

Monaco Pogba scolpito nella roccia: un’anticipazione che lascia senza fiato. Il video di presentazione del campione francese, realizzato con intelligenza artificiale, trasmette tutta la potenza e il talento di Pogba in un modo sorprendente e innovativo. Una vera opera d'arte digitale che celebra un simbolo del calcio mondiale. Scopri come questa creazione unica rivoluziona il modo di presentare i grandi campioni.

L'ex centrocampista della Juventus è stato presentato dal club francese con un video creato con l'intelligenza artificiale: il risultato è sorprendente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Monaco, Pogba scolpito nella roccia: il video di presentazione del francese

