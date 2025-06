Monaco Pogba firma dopo la squalifica e piange dalla commozione | VIDEO

Paul Pogba torna in campo con il cuore colmo di emozione: dopo la squalifica per doping, l’ex stella di Manchester United e Juventus firma un contratto biennale con il Monaco, spegnendo ogni dubbio. La sua reazione commossa ha fatto il giro del web, testimoniando quanto questa rinascita sia importante per lui. Scopri il video che cattura un momento indimenticabile della sua carriera e della sua resilienza.

Paul Pogba, classe 1993, firma un biennale con il Monaco dopo la squalifica per doping. La reazione del francese fa il giro del web. Il video. Paul Pogba, classe 1993, scoppia in lacrime prima di firmare con il Monaco: l’ex centrocampista di Manchester United e Juventus sopraffatto dall’emozione nel giorno in cui ritorna ufficialmente nel grande calcio dopo la lunga squalifica per doping. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Monaco, Pogba firma dopo la squalifica e piange dalla commozione | VIDEO

