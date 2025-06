Moletto d' Ardenza Mr Green e Porto Pulito a caccia di rifiuti | Ci abbiamo messo il cuore

unito le forze per prendersi cura del nostro mare e delle nostre spiagge. Con entusiasmo e determinazione, hanno raccolto rifiuti lungo la riva, dimostrando quanto il gesto di ognuno possa fare la differenza. Questo momento di solidarietà non solo ha reso più bello il nostro scorcio di costa, ma ha anche rafforzato il senso di comunità e rispetto per l’ambiente. Un esempio che ci invita a continuare a custodire il nostro patrimonio naturale.

Un gruppo di volontari nella mattinata di sabato 28 giugno si è ritrovato agli scogli del moletto d'Ardenza per un'importante iniziativa di pulizia, promossa dall'associazione Livorno Porto Pulito e sostenuta da MrGreen. Numerosi partecipanti, armati di buona volontà e senso civico, hanno infatti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

