Modena Baseball sorride. Tre convocati in azzurro.

Si tinge sempre piu d'azzurro il destino del Modena Baseball, in una settimana storica per i sogni di gloria dei gialloblu: primo posto in classifica generale verso i play off scudetto, la grande soddisfazione per il team e per il pitcher Infante, con il giovane Martinelli autore di uno storico no hitter. E ora sono state ufficializzate le convocazioni in maglia azzurra per tre atleti del Modena Baseball. Si tratta dell'Under 23 Infante Junior pitcher, Guevara esterno, oltre alla giovane promessa Phill Frometa Sanchez, utility Under 12: i tre entrano nel progetto Italia. Statistiche alla mano il Modena Baseball vanta con orgoglio la Medaglia D'Oro Meriti Sportivi conferita nel 2023 come società primo livello con baseball e softball di livello nazionale.