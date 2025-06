Mobilità l' età media delle auto circolanti in provincia è 12 anni e 5 mesi

L’età media delle auto in provincia di Ferrara ha raggiunto i 12 anni e 5 mesi nel maggio 2025, segnando un aumento del 6% rispetto all’anno precedente secondo Facile.it. Un dato che riflette sia le abitudini dei guidatori sia le sfide legate alla sicurezza e all’ambiente. Ferrara si posiziona così come la terza provincia con il parco auto più maturo, un panorama che invita a riflettere sull’importanza di aggiornare il proprio veicolo per un futuro più sostenibile e sicuro.

L'età media delle automobili che viaggiano sulle strade della provincia ferrarese è arrivata, nel mese di maggio del 2025, a 12 anni e 5 mesi. Un dato che, secondo un'analisi di Facile.it, rappresenta il 6% in più rispetto a un anno prima. Ferrara è risultata essere la terza provincia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

