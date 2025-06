Missione a New York per la gastronomia dell' Emilia-Romagna | al food show anche la piadina romagnola

Se il cuore della gastronomia italiana batte a New York, quello dell’Emilia-Romagna pulsa ancora più forte con la sua missione al Summer Fancy Food Show. In questa vetrina internazionale, la regione presenta le sue eccellenze, dalla storica piadina romagnola alle innovazioni culinarie che rendono unico il territorio. Un'occasione imperdibile per consolidare il prestigio e diffondere i sapori autentici della nostra terra oltre oceano.

Entra nel vivo la missione della Regione Emilia-Romagna al Summer Fancy Food Show di New York, la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all'innovazione del settore, guidata dal presidente Michele de Pascale e dall'assessore all'agricoltura Alessio Mammi.

