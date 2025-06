Mirallas non dimentica. A Pioli devo tantissimo. Se non fosse andato via...».

prospettive di Mirallas, che avrebbe potuto lasciare un'impronta indelebile nella storia della Fiorentina. La sua classe e il talento cristallino avrebbero meritato un finale diverso, ma l'addio forzato ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Tuttavia, nel cuore dei tifosi, il ricordo di quegli istanti di grande calcio rimane vivo e vibrante.

Se non fosse stato per un’annata conclusa dalla Fiorentina sull’orlo del baratro, con la retrocessione sfiorata e un imminente cambio di prioritĂ , Kevin Mirallas sarebbe stato ricordato probabilmente come uno dei giocatori piĂą tecnici che abbiano mai vestito la maglia viola nel nuovo millennio. Purtroppo un campionato - quello della stagione 201819 - sotto le aspettative da parte di tutta la squadra finì per limitare in modo notevole le prestazioni dell’attaccante belga, che tuttavia dopo anni di silenzio ha scelto di tornare a parlare per la prima volta in Italia per commentare il ritorno a Firenze di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net