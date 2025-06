Miopia infantile in aumento | oltre la metà dei bambini ha difetti visivi non corretti

La miopia infantile è un fenomeno in rapido aumento, coinvolgendo ormai oltre il 22% dei bambini e rischiando di diventare un’emergenza sanitaria globale. Con le cause ambientali e digitali che accelerano questa tendenza, è fondamentale intervenire con prevenzione, controlli precoci e uno stile di vita più equilibrato. Solo così possiamo proteggere la vista delle future generazioni e contenere questa crescente minaccia.

La miopia nei bambini sta diventando una vera emergenza sanitaria. Secondo la Società Italiana di Pediatria, entro il 2050 oltre il 50% dei giovani potrebbe esserne colpito. Tra cause ambientali e digitali, si moltiplicano gli allarmi degli esperti: servono più prevenzione, luce naturale e controlli oculistici precoci Miopia infantile: un’emergenza in crescita costante Oltre il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

L'Associazione Italiana Disgrafie ha coinvolto ha condotto una indagine su 1.370 alunni di prima primaria, con scuole distribuite in sei regioni italiane: Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Veneto, Lombardia e Lazio. I bambini hanno eseguito tre tipi di prove gr

