ministero salute gaza almeno 85 morti in 24 ore

Il conflitto in Gaza si fa sempre più atroce, con vittime quotidiane che segnano un dramma umanitario di proporzioni immense. Solo nelle ultime 24 ore, almeno 85 palestinesi hanno perso la vita e centinaia sono rimasti feriti, portando il bilancio totale delle vittime a oltre 56.500. Questa escalation di violenza ci ricorda l'urgenza di trovare una soluzione che ponga fine a questa sofferenza senza fine.

Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza raggiunge quota 56.500, afferma il Ministero della Salute. Almeno 56.500 palestinesi sono stati uccisi e altri 133.419 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre 2023, ha dichiarato oggi il Ministero della Salute di Gaza in una nota citata dal Guardian. Almeno 85 palestinesi sono stati uccisi e altri 365 sono rimasti feriti solo nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il Ministero. Aggiungendo che diverse vittime sono ancora sotto le macerie e per le strade e le ambulanze e il personale della protezione civile non riescono a raggiungerle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net