Mine anti-uomo Kiev si ritira dalla Convenzione di Ottawa | Colpa dell' aggressione russa vantaggio asimmetrico

L’Ucraina annuncia il ritiro dalla Convenzione di Ottawa, una mossa che scuote il panorama internazionale. La decisione, spiegata dal Ministero degli Esteri come una risposta alle aggressioni russe, evidenzia le sfide dell’asimmetria militare e la complessità delle strategie di difesa. In un contesto di tensioni crescenti, questa scelta rivela come le implicazioni geopolitiche possano influenzare le norme internazionali, ponendo nuove domande sulla sicurezza e il rispetto dei trattati.

Il ministero degli Esteri ucraino spiega la decisione di uscire dalla Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio e produzione di mine anti-uomo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mine anti-uomo, Kiev si ritira dalla Convenzione di Ottawa: «Colpa dell'aggressione russa, vantaggio asimmetrico»

Ora l'Ucraina si prepara a usare le mine anti uomo. Zelensky firma il decreto - In un momento cruciale per il destino dell'Ucraina, il presidente Zelensky ha firmato un decreto che sancisce il ritiro dalla Convenzione di Ottawa, aprendo le porte all'uso delle mine antiuomo.

Anche l'Ucraina si è ritirata dalla Convenzione di Ottawa del 1997 che proibisce l'uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo. Kiev ha intanto annunciato di aver perso un terzo caccia F-16 da inizio guerra: il suo pilota è morto mentre respingeva l'attac

Zelensky ha firmato un decreto per avviare l'uscita dell'Ucraina dalla Convenzione di Ottawa del 1997, che vieta l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di mine anti-uomo

