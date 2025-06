MindsEye il video confronto con GTA 5 è impietoso per il nuovo gioco di Leslie Benzies

MindsEye, il nuovo action sandbox di Build A Rocket Boy, si trova sotto i riflettori per motivi tutt’altro che positivi. Un recente confronto di ElAnalistaDeBits ha smascherato le gravi carenze tecniche del gioco, mettendolo fianco a fianco con GTA 5, un capolavoro Rockstar uscito 12 anni fa. Il risultato? Impietoso. Nonostante il tempo trascorso, il quinto capitolo di Grand Theft Auto appare ancora oggi come uno standard di eccellenza nel mondo videoludico.

MindsEye, il nuovo action sandbox di Build A Rocket Boy, finisce sotto i riflettori per motivi tutt’altro che positivi. Un recente video confronto pubblicato dallo youtuber ElAnalistaDeBits ha messo in luce le gravi carenze tecniche del gioco, mettendolo fianco a fianco con GTA 5, il capolavoro Rockstar uscito ben 12 anni fa. Il risultato? Impietoso. Nonostante il tempo trascorso, il quinto capitolo di Grand Theft Auto appare ancora oggi superiore sotto ogni aspetto rispetto al nuovo titolo creato da Leslie Benzies, ex mente dietro proprio alla saga di Grand Theft Auto. Nel video, vengono analizzati diversi elementi fondamentali: dal sistema di guida, alla reattività dei pedoni in presenza di pericoli, fino alla qualità delle animazioni e alla resa dei danni sui veicoli. 🔗 Leggi su Game-experience.it