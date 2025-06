Milano Monguzzi Verdi | Sala sbaglia sul rischio di antisemitismo in città

Milano si confronta con un dibattito acceso sull’allarme antisemitismo sollevato dal sindaco Beppe Sala. Carlo Monguzzi, consigliere dei Verdi, invita alla calma e alla riflessione, sostenendo che non tutto ciò che accade in città può essere etichettato come antisemitismo. In un momento così delicato, è fondamentale distinguere tra atti di vandalismo isolati e fenomeni di odio diffuso. La sfida è promuovere una cittadinanza consapevole e rispettosa.

Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi a Palazzo Marino, non condivide le parole del sindaco di Milano Beppe Sala che sabato aveva lanciato l’allarme antisemitismo in città dopo i cartelli contro i cittadini israeliani apparsi nei giorni scorsi. “No, non condivido affatto, perché non è antisemitismo. Cioè quattro mascalzoni che faranno la svastica sulla Shoah ci saranno sempre, perché al mondo volete che non troviamo quattro mascalzoni. Mi sembra che Beppe abbia detto una cosa che secondo me non pensava “, ha affermato Monguzzi durante il presidio Pro Pal in piazza San Babila. “Sono da condannare senza sé e senza ma per il motivo semplice che evocano quei cartelli del 1937-38 che erano una cosa orribile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, Monguzzi (Verdi): “Sala sbaglia sul rischio di antisemitismo in città”

In questa notizia si parla di: antisemitismo - milano - monguzzi - verdi

Roma e Milano: manifestazioni di Pd, M5S, Avs, Azione e Italia Viva per Gaza e contro l’antisemitismo - A Roma e Milano, il caldo clima di solidarietà si fa sentire con le manifestazioni del PD, M5S, AVS, Azione e Italia Viva, uniti per Gaza e contro l'antisemitismo.

Milano, Monguzzi (Verdi): Sala sbaglia sul rischio di antisemitismo in città; Milano, protesta pro-Palestina: Antisemitismo? Sala prenda una posizione chiara; Cartello (poi rimosso) “Israeliani sionisti non benvenuti qui”, denunciato negoziante: “Clima preoccupante”.

Milano, Monguzzi (Verdi): "Sala sbaglia sul rischio di antisemitismo in città" - (LaPresse) Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi a Palazzo Marino, non condivide le parole del sindaco di Milano Beppe Sala che sabato ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Milano, domenica 5 maggio il presidio contro l'antisemitismo in piazza Cordusio: Verdi divisi, Sala non ci sarà - Gorini dei Verdi: «Lotta all’antisemitismo e libertà del popolo palestinese non sono in ... Lo riporta milano.corriere.it