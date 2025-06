Milano la piazza Spoleto tattica trasformata in campo di battaglia I residenti esasperati | Notti insonni e vandalismi ostaggio degli incivili

Milano, 29 giugno 2025 – Quando la piazza Spoleto si trasforma in un campo di battaglia urbana, i residenti di NoLo vivono un incubo quotidiano. Le notti sono insonni e il vandalismo dilaga, ostaggio di gruppi di giovani che trasformano la zona in una scena di caos. La tutela della quiete e della sicurezza dei cittadini diventa una priorità irrinunciabile. La domanda è: come restituire serenità a questa comunità?

Milano, 29 giugno 2025 – Quando la piazza tattica si trasforma in un incubo. Ne sanno qualcosa i residenti di piazza Spoleto e delle strade circostanti, come via Venini e via Martiri Oscuri, nella zona fra viale Monza e Greco, che oggi tutti chiamano NoLo (a Nord di Loreto), e che devono fare i conti con bande di giovani ( maranzini e non) e le loro “notti bianche” nella piazza “tattica” ribattezzata “ piazza Arcobalena ”. Schiamazzi, urla, risse fino all’alba quando, per così dire, va bene. Vandalismi, lancio di sanpietrini e rifiuti abbandonati un po’ ovunque a a fare da corollario. La reazione violenta . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, la piazza Spoleto “tattica” trasformata in campo di battaglia. I residenti esasperati: “Notti insonni e vandalismi, ostaggio degli incivili”

