Milano giallo in via Valtellina | trovato in un’auto con targa romena il cadavere di una donna

Un inquietante enigma scuote Milano: una donna trovata senza vita in un’auto con targa romena in via Valtellina. Due senzatetto, passando di lì, hanno scoperto il corpo intorno alle 21.30 di questa domenica. Le indagini sono in corso per svelare le cause di questa tragica scena e capire cosa si nasconda dietro al misterioso decesso. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’intera città, alla ricerca di risposte e giustizia.

Milano – Una donna morta in macchina. Due senzatetto che passano vicino all'auto e si accorgono della presenza del corpo. Le indagini per chiarire le cause del decesso. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle 21.30 di oggi domenica 29 giugno in via Valtellina a Milano, in un parcheggio davanti a un'autofficina chiusa. Stando alle prime informazioni, probabilmente la persona deceduta viveva da tempo all'interno dell'auto, una Volkswagen Passat con targa romena. La chiamata al 112 ha generato l'intervento immediato dei sanitari di Areu, che non hanno potuto fare altro che c onstatare il decesso.

In questa notizia si parla di: auto - milano - valtellina - donna

