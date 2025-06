Milano giallo in via Valtellina | trovato in auto il cadavere di una donna

Un episodio inquietante scuote Milano: nella serata di domenica 29 giugno, il ritrovamento di un cadavere all’interno di un’auto in via Valtellina ha aperto un giallo da risolvere. La polizia intervenuta sul posto sta lavorando per identificare la vittima e chiarire le cause di questa tragica scoperta. Le indagini sono appena iniziate, ma il mistero sulla donna senza nome resta fitto di domande e tensione.

Milano – Una donna è stata trovata morta a Milano, all'interno di un'auto parcheggiata in v ia Valtellina. Lo rende noto la polizia, intervenuta nella serata odierna – domenica 29 giugno - all’altezza del civico 2 della strada. Sono ovviamente state avviate indagini, innanzitutto per identificare la donna della quale non è ancora nota l’identità. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, giallo in via Valtellina: trovato in auto il cadavere di una donna

