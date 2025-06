Milan Retegui l’attaccante per Allegri? Ecco come ha giocato

Il Milan potrebbe cambiare moltissimo in questa sessione di calciomercato. Mateo Retegui della Dea la nuova punta? I suoi numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Retegui l’attaccante per Allegri? Ecco come ha giocato

In questa notizia si parla di: milan - retegui - attaccante - allegri

Atalanta, Retegui da record: Milan e Juventus lo vogliono - Atalanta e retegui segnano un gol da record, catturando l’attenzione di Milan e Juventus, pronti a contendersi il talento.

#Calciomercato #Milan, #Allegri vuole un attaccante: in lista #Retegui e #Vlahovic Vai su Facebook

#Calciomercato @acmilan, #Allegri vuole un attaccante: in lista #Retegui e #Vlahovic - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers Vai su X

CorSport – Milan, da Guirassy a Retegui e Mitrovic: rebus attaccante per Allegri; Milan, ecco il bomber per Allegri: battuto Retegui; Milan, occhi su Retegui: Allegri vuole la stella dell’Atalanta per rilanciare l’attacco.

Milan, Allegri non vede Gimenez titolare: ecco chi vuole come numero 9 - Analisi dei profili e costi per il nuovo numero 9 del Milan 2025/26: Guirassy, Retegui o Mitrovic. Come scrive msn.com

Milan, il profilo del 9 per Allegri: cosa filtra su Guirassy, Retegui, Mitrovic - Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo numero 9 da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2025/26, a maggior ragione dopo le parole pronunciate dal nuovo direttore ... Riporta informazione.it