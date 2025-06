Milan Loftus-Cheek ballerino casalingo spopola sui social | VIDEO

Il mondo social si sorprende ancora una volta: la sorella di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, conquista TikTok mostrando le sue sorprendenti doti di ballerina casalinga. Tra risate e mosse sorprendenti, il video mette in luce un lato inedito del calciatore inglese, tra danza e divertimento. La domanda ora è: quanto talento nasconde anche fuori dal campo? Scopriamolo insieme guardando questa divertente clip!

