Milan le dure regole di Allegri | doppi allenamenti e big subito al lavoro

Il Milan di Allegri si prepara a una stagione intensa e determinata, con allenamenti doppi e un entusiasmo contagioso. La volontà è quella di partire forte, anticipando il ritiro e coinvolgendo subito anche i nazionali. A Milanello, colazione e cena condivise rafforzano lo spirito di squadra, mentre i rossoneri si allenano con concentrazione e passione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il tecnico vuole una partenza lanciata: ha anticipato il ritiro, da lunedì prossimo anche i nazionali in campo. A Milanello colazione e cena tutti insieme.

