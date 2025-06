Milan in pressing su Jashari | ballano 5 milioni ma col Bruges è anche questione di tempo

Milano si prepara a un’asta infuocata: il pressing sul talento Jashari si intensifica, con i rossoneri pronti a mettere sul piatto 30 milioni, mentre il Brugge ne chiede 35 e spera di tenerlo fino ai preliminari di Champions. La trattativa è aperta e il tempo sta per scadere, ma una cosa è certa: l’attesa per questa svolta si fa sempre più emozionante.

L’offerta rossonera da 30 milioni è definitiva, i belgi ne vogliono 35 e gradirebbero tenerlo fino ai preliminari di Champions. La trattativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan in pressing su Jashari: ballano 5 milioni, ma col Bruges è anche questione di tempo

