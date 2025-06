Milan il saluto di Abraham | Buona fortuna per il futuro

Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997, lascia il Milan per fine prestito in questo calciomercato estivo. Fa ritorno nella Capitale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il saluto di Abraham: “Buona fortuna per il futuro”

In questa notizia si parla di: milan - abraham - saluto - buona

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: sblocca Ndoye. Conceicao all'attacco, mette dentro anche Abraham Live 0-1 - All'Olimpico, l'attesa finale di Coppa Italia vede sfidarsi Milan e Bologna. I rossoneri, già detentori di cinque trofei, cercano riscatto dopo nove finali perse.

FOTO - #Abraham lascia il #Milan, il saluto del club: "Grazie Tammy" #ASRoma Vai su X

? Massimiliano Allegri ha scelto il suo uomo per guidare l’attacco rossonero: Dusan Vlahovic è in cima alla lista dei desideri. Il tecnico livornese lo conosce bene, lo ha allenato, valorizzato, e ora sogna di ritrovarlo al Milan per costruire un reparto offensivo Vai su Facebook

Il Milan saluta Jovic e Abraham: serbo svincolato, l'inglese fa ritorno alla Roma; Roma, deciso il futuro di Tammy Abraham; Milan, il saluto ad Abraham: “In doppia cifra per gol e impegno totale”.

Il Milan saluta e ringrazia Abraham: per lui c'è il ritorno alla Roma - Dopo una stagione di alti e bassi, come per tutto il Milan, in cui ha realizzato 10 goal in 45 partite considerando tutte le competizioni, Tammy Abraham è ora pronto. Scrive calciomercato.com

FOTO - Abraham lascia il Milan, il saluto del club: "Grazie Tammy" - L'attaccante inglese farà ritorno alla Roma dopo aver giocato nel club rossonero la stagione appena conclusa: "Impegno in ogni momento e doppia cifra" ... Secondo ilromanista.eu