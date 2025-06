Milan Futuro Oddo resta in panchina | domani la firma

Milan Futuro, i rossoneri potrebbero cambiare molto, ma non in panchina: Massimo Oddo resterà l'allenatore anche in Serie D. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo resta in panchina: domani la firma

In questa notizia si parla di: milan - oddo - panchina - resta

Milan Futuro, la squadra di Oddo perde nei playout di Serie C! I rossoneri retrocessi in Serie D - Il progetto Milan Futuro di Massimo Oddo si interrompe dopo una sola stagione, con la squadra rossonera che subisce una pesante sconfitta nei playout di Serie C e retrocede in Serie D.

Nella storia calcio italiano (mondiale?) non è mai successo che un CT annunciasse in prima persona il proprio esonero. Nella storia del calcio italiano non è mai successo che un CT esonerato andasse in panchina dopo questo annuncio. Nella storia del calci Vai su Facebook

SempreMilan Vai su X

Milan Futuro, Oddo resta in panchina: domani la firma; Il Pescara consegna la panchina del Milan B a Massimo Oddo; Oddo-Milan atto quarto: il Dottore deve proteggere un progetto da 12 milioni.

Colpo di scena Milan, allenatore confermato: resta in rossonero - Al momento, il Milan giocherà la Serie D ma in Lega Pro ci ... Come scrive milanlive.it

Milan, in panchina c’è Massimo Oddo: l’ultima novità a Milanello - MSN - 2 contro il Pescara, ha deciso di esonerare Daniele Bonera e di affidare la panchina ad un altro ... Si legge su msn.com