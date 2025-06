Milan finalmente il primo acquisto Allegri guida il mercato con idee chiare

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con Allegri che guida il mercato con idee nette e ambiziose. Finalmente, il primo acquisto sta prendendo forma: Samuele Ricci, una pedina strategica per rafforzare la squadra. Con questa mossa, il club conferma la volontà di puntare sulla crescita e sulla solidità , aprendo la strada a una stagione promettente e ricca di sfide entusiasmanti.

È fatta. Samuele Ricci è il primo nuovo acquisto del Milan di Max Allegri, che sta pensando di rifondare il centrocampo per tornare subito competitivi per il vertice. Vai su Facebook

