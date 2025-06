Milan Dzemaili consiglia Jashari | L’ho visto giocare con il Lucerna era giovane ma già un leader

Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzero e grande osservatore del calcio, ha espresso parole entusiaste su Ardon Jashari, giovane talento del Lucerna. Con una carriera già iniziata con leadership e qualità, Jashari si candida a essere un rinforzo di grande valore per il Milan. Le parole di Dzemaili, ricche di ammirazione, sottolineano quanto questo promettente giocatore possa fare la differenza in rossonero, confermando come il mercato sia sempre alla ricerca di future stelle.

Le parole di Blerim Dzemaili sul calciomercato del Milan: «Jashari sarebbe un ottimo rinforzo: l'ho visto al Lucerna e.» L'ex centrocampista svizzero Blerim Dzemaili ha parlato a Sky Sport, analizzando il mercato del Milan, da Modric e non solo, in particolare Ardon Jashari, obiettivo dei rossoneri. ARDON JASHARI – «Io l'ho visto giocare 3-4 anni

