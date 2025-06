Milan Corradi nello staff di Allegri | il suo addio all’Italia Under 20

Il calcio italiano si arricchisce di una nuova collaborazione di prestigio: Bernardo Corradi, ex C.T. della Nazionale Under 20, entra nello staff di Massimiliano Allegri al Milan. Un’opportunità che promette grandi risultati, unendo esperienza e talento per rafforzare il progetto rossonero e scrivere nuove pagine di successo nel calcio italiano.

