Milan c’è un cambio alla regia Colpo Ricci accordo col Torino L’azzurro insieme a Modric per scrivere una nuova storia

Nel mirino da tempi non sospetti, con tanto di tentativo fatto a gennaio. Un matrimonio che s’aveva da fare, nonostante nell’ultimo periodo il suo nome fosse scivolato all’indietro nell’incessante tam-tam relativo al centrocampo. Tutto, però, era soltanto da definire. E anche questa tappa è andata: Samuele Ricci sarà un giocatore del Milan. Di fatto, è il secondo colpo dopo Luka Modric del nuovo corso rossonero. Al Torino, che ha virato su Tino Anjorin dell’Empoli, andranno 23 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Per il 23enne un contratto quinquennale, fino a giugno 2029 con opzione per un altro anno, a circa 2,5 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net