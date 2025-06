Milan blitz per l’attaccante | Osimhen sblocca l’affare

Il Milan si prepara a un blitz decisivo per Victor Osimhen, l’attaccante che potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera. Le prossime ore saranno cruciali per sbloccare l’affare, con Max Allegri che ha già fatto sentire il suo entusiasmo. L’attaccante del Napoli, reduce dall’esperienza al Galatasaray, è al centro di un acceso duello di mercato: se non si troverà un’intesa prima del ritiro azzurro, tutto potrebbe cambiare radicalmente.

Saranno ore intense in casa Milan per chiudere per il nuovo attaccante. Max Allegri ha espresso il suo desiderio: Osimhen decisivo per il futuro rossonero L’attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, dovrà ancora prendere una decisione definitiva per il suo futuro. Il nigeriano, reduce dall’avventura in prestito al Galatasaray, non farà parte della rosa di Antonio Conte: se non dovesse arrivare la cessione entro il ritiro azzurro, Osimhen potrebbe prendere parte anche alla spedizione in Trentino per poi spostarsi a Castel di Sangro. Il suo addio sarà importante anche per conoscere il nuovo attaccante del Milan: ecco il motivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, blitz per l’attaccante: Osimhen sblocca l’affare

In questa notizia si parla di: osimhen - attaccante - milan - blitz

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

PARLA L’AD FURLANI Giorgio #Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera. Le dichiarazioni integrali sono leggibili su MilanNews.it. Vai su Facebook

Milan, blitz per l’attaccante: Osimhen sblocca l’affare; Bruno Fernandes: no all'Al Hilal che aspetta risposte da Theo Hernandez, Osimhen e Inzaghi; Dalla Turchia - Clamorosa offerta dell'Al-Hilal per convincere Osimhen: ingaggio faraonico.

Milan, Tare ha scelto il bomber: arriva grazie ad Osimhen - Le ultimissime sul colpo in attacco da parte dei rossoneri. Lo riporta milanlive.it

Osimhen-Milan, le voci di un possibile affare aumentano - Il noto giornalista ha svelato importanti novità sulle possibili mosse rossonere. Riporta msn.com