Milan Bennacer lavora duro in vista del raduno | VIDEO

Dopo un’esperienza stimolante all’Olympique Marsiglia, Ismaël Bennacer ha ripreso con determinazione il suo percorso al Milan. Il centrocampista franco-algerino si sta preparando intensamente in Qatar presso la clinica 'Aspetar', pronto per affrontare la nuova stagione e dimostrare tutto il suo valore. La sua dedizione testimonia l’impegno di un giocatore che aspira a lasciare un segno indelebile in rossonero, puntando a essere al massimo già dal prossimo 7 luglio.

Rientrato al Milan dopo il prestito al Marsiglia, Ismaël Bennacer sta lavorando duro per essere in forma per il prossimo lunedì 7 luglio. Rientrato al Milan dopo il prestito semestrale all'Olympique Marsiglia, il centrocampista franco-algerino Ismaël Bennacer - che resta comunque sulla lista dei partenti in casa rossonera in questa sessione estiva di calciomercato - sta lavorando duro, in Qatar, presso la clinica 'Aspetar' per essere in forma per il prossimo lunedì 7 luglio, giorno del raduno del Diavolo a Milanello. Guarda il video che il classe 1997 ha condiviso sui propri canali social ufficiali qualche giorno fa.

