Migranti la stoccata della Cassazione a Meloni | Dubbi su costituzionalità del protocollo Italia-Albania

L’Italia si sfida tra strategie di gestione migratoria e questioni costituzionali, con la recente sentenza della Cassazione che mette in discussione il protocollo con l’Albania. Questa mossa solleva dubbi sulla legittimità di accordi che, pur mirando a controllare i flussi, potrebbero entrare in conflitto con principi fondamentali. La questione si fa complessa: fino a che punto le politiche di sicurezza devono rispettare la nostra Costituzione?

Negli ultimi anni, l'Italia ha cercato nuovi strumenti per gestire i flussi migratori via mare, stipulando accordi con Paesi terzi considerati "sicuri", come l'Albania. Il protocollo firmato il 6 novembre 2023 tra Roma e Tirana, ratificato con legge 142024 e della durata di cinque anni, prevede la creazione di centri per l'identificazione e il rimpatrio dei migranti in territorio albanese, sotto giurisdizione italiana. L'obiettivo sostenuto dal Governo è ridurre la pressione sugli hotspot italiani, ma già durante l'iter di approvazione si sono rilevate tensioni politiche e criticità giuridiche, in particolare sulla compatibilità dell'intesa con il diritto costituzionale e con le direttive europee.