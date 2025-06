Migranti la nave Sea Watch 5 arrivata a Marina di Carrara

La nave Sea Watch 5, simbolo di una difficile frontiera umanitaria, è finalmente arrivata a Marina di Carrara, portando a terra 30 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Tra loro, otto sono minori non accompagnati, originari di Egitto e Sudan. Questa operazione segna un importante passo nella gestione delle emergenze umanitarie e rafforza il dibattito su solidarietà e responsabilità. Dopo i primi controlli, si aprono nuove sfide e opportunità per la Toscana e l’Italia intera.

Carrara, 29 giugno 2025 – La nave ong tedesca Sea Watch 5 è entrata al porto di Marina di Carrara. Sbarcati i 30 migranti soccorsi nel Mediterraneo meridionale. Confermato, come appreso dal vice prefetto di Massa Carrara Andrea Leo, che sono tutti uomini e che otto di loro sono minori non accompagnati. Provengono principalmente da Egitto e Sudan, resteranno tutti in Toscana come era stato anticipato. Dopo i primi controlli a bordo, sono stati accompagnati coi bus nei padiglioni di Imm-CarraraFiere per identificazione e controlli medici. Poi la partenza per le strutture di accoglienza. "Ormai gli sbarchi sono settimanali - ha detto la sindaca di Carrara Serena Arrighi - e questo ha un costo, anche economico, per il nostro Comune.

