migranti la nave di emergency recupera i corpi di due persone

Nella tragedia senza confini del Mediterraneo, la nave di Emergency, Life Support, ha recuperato i corpi di due migranti, portando un messaggio di umanità e speranza. Dopo giorni di attesa in acque internazionali, questa operazione evidenzia l'importanza del soccorso e della solidarietà. La scoperta, avvenuta nella zona di ricerca e soccorso libica, ci ricorda quanto sia urgente rafforzare gli sforzi per salvare vite umane e garantire dignità a chi fugge da guerre e povertà.

La nave di soccorso dell’ONG italiana Emergency, Life Support, ha recuperato venerdì i corpi di due persone e li ha trasportati domenica al porto di Augusta, in Sicilia. L’ONG ha dichiarato di aver recuperato i corpi in acque internazionali nella zona di ricerca e soccorso (SAR) libica, dopo che per giorni erano rimasti in mare senza essere recuperati dalle autorità libiche. I cadaveri sono stati avvistati per la prima volta dalla Sea Watch, che ha localizzato uno dei corpi e poi identificato altri cinque. Augusto Candido, Comandante della nave Sar di Emergency, spiega: “Si sono concluse alle ore 13 nel porto di Augusta le operazioni per lo sbarco delle salme. 🔗 Leggi su Lapresse.it