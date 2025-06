Migranti in Albania la Cassazione mette in fila tutti i dubbi di costituzionalità FdI | Fanno politica

La recente relazione della Cassazione sui migranti in Albania solleva importanti interrogativi di costituzionalità riguardo al Protocollo Italia-Albania. Mentre non si tratta di una sentenza definitiva, la questione apre un dibattito acceso sulla politica e i diritti fondamentali. È un segnale che la giustizia italiana sta affrontando con attenzione le novità normative, mettendo in fila i dubbi e le possibili implicazioni. La situazione rimane complessa e ancora tutta da approfondire.

La Cassazione ha messo in fila per la prima volta i dubbi di costituzionalità sul Protocollo Italia-Albania. Non si tratta di una sentenza, né di un’ordinanza di rinvio come quella del 29 maggio alla Corte di giustizia europea (Cgue) per dubbi di incompatibilità con le direttive Ue. Ma della relazione datata 18 giugno e redatta dall’ Ufficio del Massimario e del Ruolo che, di fronte a novità normative rilevanti, riunisce i principali pareri della dottrina. Una “mappa con cui orientarsi”, come scritto dal Manifesto che ne ha dato notizia, a beneficio dei consiglieri della Cassazione. Che non li vincola e tuttavia, come per la relazione sul decreto Sicurezza, sembra già destinata a creare nuovi attriti tra il governo e la magistratura, chiamata a esprimersi su soluzioni inedite e già più volte modificate, da ultimo per consentire il trasferimento degli irregolari in attesa di espulsione ed evitare che i centri in Albania restassero deserti dopo il flop dei richiedenti intercettati in mare, i cui trasferimenti sono stati di fatto bloccati dai rinvii alla Cgue sulla questione dei Paesi sicuri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, la Cassazione mette in fila tutti i dubbi di costituzionalità. FdI: “Fanno politica”

In questa notizia si parla di: dubbi - albania - cassazione - fila

Centri in Albania, dubbi della Cassazione sul protocollo e sui trattenimenti di migranti nel Cpr - La Corte di Cassazione solleva dubbi sul protocollo dei centri di trattenimento per migranti in Albania, rinviando la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Migranti in Albania, la Cassazione mette in fila tutti i dubbi di costituzionalità; La Cassazione solleva dubbi sul protocollo Albania. Bocciati anche i trasferimenti dai Cpr in Italia; La Cassazione ha nuovi dubbi sul piano Albania. Bignami (FdI) sconcertato: Battaglia ideologica (di G. Ucciero).

Migranti in Albania, la Cassazione mette in fila tutti i dubbi di costituzionalità. FdI: “Fanno politica” - Per Riccardo De Corato (FdI) si tratta di valutazioni "preventive e politiche" della magistratura sulle scelte di chi ha ricevuto mandato democratico dai cittadini ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

La Cassazione solleva dubbi sul protocollo Albania. Bocciati anche i trasferimenti dai Cpr in Italia - Dopo le bacchettate sul decreto sicurezza arrivate dalla sezione penale, arrivano quelle della sezione civile sui trasferimenti a Gjadër e Shëngjin ... repubblica.it scrive