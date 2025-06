Migranti Cassazione boccia anche centri in Albania | dubbi su compatibilità Costituzione e diritto Ue

La recente decisione della Cassazione di bocciare i centri di trasferimento in Albania solleva dubbi importanti sulla compatibilità con la Costituzione e il diritto UE. L'intesa, infatti, sembra mancare di chiarezza sulla categoria di persone coinvolte, creando potenziali disparità di trattamento tra migranti italiani e stranieri. Un tema complesso che richiede attenzione e riflessione per garantire diritti e legalità a livello europeo e nazionale.

All'interno della relazione del Massimario sul protocollo Italia-Albania sono numerosi i punti affrontati. Innanzitutto, l'intesa mancherebbe di individuare con precisione la categoria di persone cui l'accordo si riferisce e limitandosi ad individuarli come 'migranti', creando quindi una disparità di trattamento tra gli stranieri da condurre in Italia e i migranti da trasferire in Albania.