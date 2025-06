Migranti accordo Italia-Albania | per la Cassazione restano dubbi di costituzionalità

L’accordo tra Italia e Albania sulla gestione dei migranti solleva ancora interrogativi alla Corte di Cassazione, che non si mostra del tutto convinta sulla sua costituzionalità. La questione centrale riguarda il trattenimento dei cittadini stranieri, un tema delicato che alimenta dubbi di compatibilità con la Costituzione e il diritto internazionale. La discussione evidenzia come i limiti di questa intesa possano avere ripercussioni profonde sulle politiche migratorie e sui diritti fondamentali.

La Cassazione continua a non essere convinta della costituzionalità dell’ intesa tra Italia e Albania per gestire il flusso di migranti in arrivo. È sempre il trattenimento dei cittadini stranieri che non convince: “La dottrina ha espresso numerosi dubbi di compatibilità con la Costituzione e con il Diritto internazionale, soffermandosi poi specificamente sul rapporto tra il Protocollo e il diritto dell'Unione”, si legge nella relazione sul tema, come anticipato per primo da Il Manifesto. L’ufficio del massimario della Cassazione parla nello specifico di una potenziale violazione dei diritti costituzionali, da quello alla salute a quello di difesa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Migranti, accordo Italia-Albania: per la Cassazione restano "dubbi di costituzionalità"

In questa notizia si parla di: migranti - italia - albania - cassazione

Estradato in Italia trafficante di migranti arrestato in Albania - È stato estradato in Italia dall'Albania uno dei soggetti coinvolti nell'operazione

MIGRANTI - Relazione della Cassazione: "Dubbi di costituzionalità sul protocollo Italia-Albania" https://ift.tt/gOdUSB6 Vai su X

Non c’è solo la relazione sul decreto sicurezza che ha fatto infuriare il governo. Dalla Cassazione arriva anche un altro parere che punta il dito sulla legge pensata per deportare i migranti in Albania. Diversi i profili di incostituzionalità. Ma il documento non è st Vai su Facebook

Migranti, dalla Cassazione dubbi di costituzionalità sull’intesa Italia-Albania; Migranti, Cassazione: Dubbi di costituzionalità sul protocollo Italia-Albania; Migranti, accordo Italia-Albania: per la Cassazione restano dubbi di costituzionalità.

Migranti in Albania, la Cassazione mette in fila tutti i dubbi di costituzionalità. FdI: “Fanno politica” - Per Riccardo De Corato (FdI) si tratta di valutazioni "preventive e politiche" della magistratura sulle scelte di chi ha ricevuto mandato democratico dai cittadini ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Migranti, nuovo assalto della Cassazione al protocollo Italia-Albania - Dalla maggioranza però sottolineano che le decisioni in materia di politica migratoria e accordi internazionali spettano al potere esecutivo e legislativo ... Riporta msn.com