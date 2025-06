Michele Bravi | nuove date per il Sottovoce Tour 2025 in estate

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Michele Bravi e il suo atteso “Sottovoce Tour 2025”. Dopo il successo delle prime date, l’artista annuncia cinque nuove tappe nei più prestigiosi festival italiani di luglio e agosto, portando la sua musica direttamente nel cuore dell’estate. Con questa nuova serie di concerti, Michele Bravi promette emozioni uniche e performance straordinarie, rendendo ancora più speciale questa stagione musicale. Non perdere l’occasione di essere parte di questa avventura musicale!

Michele Bravi annuncia nuove date del suo atteso “Sottovoce Tour 2025”, la tournée estiva – prodotta da Vivo Concerti – che lo porterà a esibirsi nei principali festival italiani a luglio e agosto 2025. Ai concerti già annunciati si aggiungono cinque nuove tappe, confermando il grande successo del tour. Le nuove date del Sottovoce Tour 2025. 11 luglio – Puglia Village, Molfetta (BA). 31 luglio – Youth!Argentario, Porto Santo Stefano (GR). 3 agosto – Stranizza d’Amuri, Riposto (CT) – Tributo a Battiato. 30 agosto – Foro Festival, Carmagnola (TO). 31 agosto – Rimini in Musica, Rimini. I biglietti per la data di Carmagnola saranno disponibili online su vivoconcerti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Michele Bravi: nuove date per il Sottovoce Tour 2025 in estate

