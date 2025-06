Michel Gondry dirigerà Les Petites Peurs il suo primo film horror

Michel Gondry, celebre per la sua originalità e visione innovativa, si appresta a sorprendere il pubblico con il suo primo film horror, *Les Petites Peurs*. Dopo aver lasciato da parte il progetto *Golden* con Pharrell Williams, il regista franco-svizzero è pronto a esplorare nuove atmosfere del brivido. Un salto intrigante che promette di mescolare il suo stile unico con le inquietanti sfumature dell’horror. La sua creatività sarà la chiave per trasformare le piccole paure in grandi emozioni.

Dopo aver messo da parte il progetto con Pharrell Williams, Michel Gondry è pronto a tornare dietro la macchina da presa con un film horror. Michel Gondry è pronto a intraprendere un percorso completamente nuovo. Dopo aver messo da parte il film Golden, un progetto già girato con Pharrell Williams che con ogni probabilità non arriverà mai in sala, il regista francese tornerà dietro la macchina da presa con Les Petites Peurs (Le piccole paure), il suo primo film horror. Di cosa parla il prossimo film di Michel Gondry? La storia ruoterà attorno a due bambine che scoprono per caso un teschio umano sepolto nel giardino di casa.

