Michael Jackson infiamma la notte: il re del pop torna a farci sognare con "L’uomo allo specchio". La sua musica e il suo mito continuano a catturare l’attenzione, specialmente nelle ore più intime e silenziose. In questo clima di vacanze e calore, la tv notturna si accende di nuovi trend, come dimostra l’offerta del Nove, che giovedì in tarda serata ha...

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Michael Jackson-L’uomo allo specchio ) Torna a crescere il consumo televisivo notturno. Sarà che parecchi italiani son già in vacanza, sarà il caldo, sarà che le movide sia nei grandi che nei piccoli centri ci impediscono di dormire, tant’è che si registra un netto trend in salita. È il caso dell’offerta del Nove che giovedì in tarda serata ha puntato su due perle dedicate a Michael Jackson: prima il film biografico Michael Jackson-L’uomo allo specchio in cui si esplora la vita del “Re del pop” da 13enne fino all’età adulta, accusato di molestie a minori ma mai abbandonato dai fan; poi il doc Killing Michael Jackson con le testimonianze dei tre investigatori che hanno condotto le prime indagini sulla sua morte avvenuta 16 anni fa, il 25 giugno 2009. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Michael Jackson infiamma la notte

