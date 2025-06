Michael Bay tornerà per un nuovo Transformers a distanza di 8 anni dal suo ultimo film nel franchise

Michael Bay torna ufficialmente alla regia di Transformers, dopo otto anni dall’ultimo capitolo. La sua presenza promette di riportare il franchise alle vette di popolarità e spettacolarità che lo hanno reso un fenomeno globale. Con l’esperienza e la visione inconfondibile del regista, i fan possono aspettarsi un nuovo capitolo ricco di azione, emozioni e sorprese. La sua rinascita nel mondo Transformers segna un nuovo entusiasmante capitolo per la saga.

Michael Bay torna ufficialmente alla guida del franchise Transformers, con un nuovo rapporto che conferma che sta sviluppando un film per la Paramount che intende dirigere. Secondo l'insider Matthew Belloni, Bay sta tornando nel franchise che ha trasformato in un fenomeno globale, otto anni dopo aver lasciato la serie in seguito all'uscita di Transformers – L'ultimo cavaliere del 2017. Questo sviluppo segna un'inversione di rotta per Bay, che aveva precedentemente rinunciato alla regia di film di Transformers dopo i deludenti risultati finanziari del suo ultimo capitolo. Il nuovo rapporto rivela anche che lo scrittore Jordan VanDina è in lizza per la sceneggiatura del progetto.