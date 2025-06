Mette male un piede e si fa male alla caviglia escursionista soccorsa sul Carega

Durante l'escursione, ha messo male un piede e si è infortunata alla caviglia, richiedendo l'intervento tempestivo del soccorso alpino di Verona. Poco dopo le 14 del 29 giugno, la donna di 33 anni, partendo dal Carega, è rimasta vittima di un incidente mentre discendeva il sentiero 192 verso il Rifugio Fraccaroli. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorritori, ora si trova in mani sicure e in fase di assistenza.

Poco dopo le 14 di oggi, 29 giugno, il 118 ha inviato il soccorso alpino di Verona al Rifugio Scalorbi, nel gruppo del Carega, per aiutare un'escursionista infortunata. Scendendo sul sentiero 192, verso il Rifugio Fraccaroli, la 33enne di San Pietro in Cariano aveva messo male un piede. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: male - piede - escursionista - carega

Scivola e si fa male a un piede, turista tedesca soccorsa sulla Rocca di Cefalù - Una turista tedesca di settantasette anni è stata soccorsa sulla Rocca di Cefalù dopo essersi infortunata a un piede.

Inciampa e cade per 50 metri tra le rocce: escursionista veneziana muore alle Cascate di Fanes; Carega, Sinai e Kilimangiaro, ma senza scarponi. Il folle Tom Perry, camminatore a piedi nudi; Un’escursione finita in tragedia, una 71enne mantovana cade in una scarpata e muore.

Scivola e precipita nella scarpata: morta escursionista 70enne - Leggo.it - Scivola e precipita nella scarpata: morta escursionista 70enne La donna stava raggiungendo la macchina, quando ha messo male il piede ed è caduta nel vuoto ... Segnala leggo.it

Incidente sul Carega, escursionista scivola per 60 metri - Un escursionista del 1988 residente a San Giovanni Ilarione (Verona) è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti, dopo essere scivolato per circa 60 metri lungo un ... Si legge su ansa.it