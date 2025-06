Meteo | Previsioni per lunedì 30 giugno

Preparati a vivere una giornata estiva perfetta a Modena! Domani, con cieli sereni e temperature fino a 37°C, sarà ideale per uscire e godersi il sole senza preoccupazioni. I venti moderati del mattino daranno un tocco di freschezza, mentre lo zero termico a 4790m garantisce un'atmosfera limpida e luminosa. Non lasciarti scappare questa giornata di pura estate: scopriamo insieme le previsioni dettagliate!

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4790m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - previsioni - lunedì - giugno

