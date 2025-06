Meteo Napoli ancora sole e caldo | le previsioni per oggi e l’inizio della settimana

Il sole splende incontrastato su Napoli, con temperature che sfiorano i 35°C e un cielo limpido che invita a godersi questa splendida giornata. Le previsioni per oggi e l'inizio della settimana promettono ancora giornate calde e soleggiate, ideali per vivere appieno il fascino della città partenopea. Preparati a sfruttare al massimo questo clima estivo, perché l’estate sembra volerci regalare giorni di pura energia e relax.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature a ridosso dei 35°C. Meteo Napoli: Nel capoluogo campano, secondo le previsioni riportate dal sito ilmeteo.it oggi sarà una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperatura minima 23°C, massima 35°C. In particolare avremo ampio soleggiamento e caldo .

