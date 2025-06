Meteo le previsioni in Campania per domenica 29 giugno 2025

Scopri le previsioni meteo in Campania per domenica 29 giugno 2025 e preparati al meglio per la giornata. Con un clima soleggiato e temperature che sfiorano i 33°C, sarà una giornata ideale per attività all'aperto, ma attenzione ai venti forti provenienti da Nord-Nordest che potrebbero rendere l'atmosfera più vivace. Ecco cosa aspettarsi: un giorno di sole, serenità e qualche sorpresa atmosferica, perfetto per pianificare ogni tuo momento.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 29 giugno 2025.  Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 5305m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 5376m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 29 giugno 2025

