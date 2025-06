Meteo Giuliacci il peggio deve venire | dove si sfondano i 40 gradi

L’anticiclone africano si intensifica, portando temperature record che superano i 40°C in tutta Europa. La situazione è critica: incendi, malori e allerte sono ormai all’ordine del giorno. Tuttavia, secondo il meteorologo Mario Giuliacci, il peggio potrebbe ancora arrivare. Rimani aggiornato: l’estate più calda di sempre sta mettendo alla prova la nostra resilienza e richiede massima attenzione e preparazione.

Non solo l'Italia, ma tutta Europa cade nella morsa del caldo record di questo fine giugno. Un inizio di estate infuocato con picchi di calore che superano i 40 gradi. In queste ore, le autorità di Spagna, Portogallo, Grecia, Francia e Italia hanno emesso allerte meteo per il caldo estremo, il rischio incendi e la salute pubblica. Secondo il sito del meteorologo Mario Giuliacci, comunque, il peggio forse deve ancora venire. "L’anticiclone africano sta già dominando da giorni la scena e, per la prossima settimana intensificherà la sua potenza portando le temperature ancora più in alto - si legge sul sito meteogiuliacci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it