Meteo domenica 29 giugno 2025 | caldo torrido a Roma è bollino rosso in tutto il Lazio

Se il caldo torrido di questa domenica vi sta facendo sudare già solo a pensarci, preparatevi: Roma e tutto il Lazio sono sotto un bollino rosso che non dà tregua. Gli esperti prevedono ancora giorni infuocati e notti tropicali, mettendo alla prova la resistenza di cittadini e visitatori. Rimanete con noi per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore e proteggervi in queste giornate da record.

Bollino rosso per il caldo a Roma e anche a Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti. Caldo record e nei prossimi giorni la situazione non migliorerà: previste ancora giornate torride e notti tropicali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

