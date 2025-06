Meteo colpo di scena | arrivano fresco e maltempo Ecco quando

Se le previsioni saranno confermate, l’Italia potrà finalmente abbracciare un’ondata di frescura e maltempo, regalando respiro e sollievo alle nostre giornate. Prepariamoci a un cambiamento climatico inaspettato che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di vivere il caldo estivo, portando con sé sorprese e nuove prospettive per le prossime settimane.

– Dopo settimane sotto l’assedio dell’aria rovente in arrivo dal Nord Africa, l’Italia potrebbe finalmente tirare il fiato. A dirlo non è solo il desiderio collettivo di refrigerio, ma anche i principali modelli meteorologici internazionali, che da alcuni giorni iniziano a delineare uno scenario molto diverso per la prima settimana di luglio. Se le previsioni saranno confermate, potrebbe essere davvero la fine dell’ondata di caldo africano che da metà giugno tiene sotto scacco il nostro Paese, con temperature ben oltre la norma e un’umidità difficile da sopportare. 🔗 Leggi su Tvzap.it