Meteo ancora caldo record sull’Italia con l’anticiclone Pluto Le previsioni

L’ondata di caldo estremo che sta colpendo l’Italia non accenna a fermarsi. L’anticiclone africano Pluto continuerà a dominare la scena meteo, portando temperature da record su gran parte del Paese, con valori percepiti che in alcune città potrebbero sfiorare i 40°C. La prima settimana di luglio si preannuncia tra le più calde di sempre, con condizioni che ricordano più i tropici che il Mediterraneo. Lo segnala ilMeteo.it, che parla di una fase climatica ben al di sopra delle medie stagionali, con valori che superano anche di 7-8°C le aspettative per questo periodo. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it