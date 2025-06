Meteo | ancora caldo africano poi pioggia e temperature più basse

Prepariamoci a vivere un'altra settimana all'insegna del caldo africano, con temperature che continueranno a mettere a dura prova Bologna. Da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio, secondo 3bmeteo.com, i termometri segneranno tra 38 e 26 gradi, con un picco di caldo previsto nella giornata di... Resta sintonizzato per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore!

Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo - Nelle prossime ore, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali diffusi previsto per le prossime 48 ore, secondo gli esperti di 3bmeteo.

Meteo, lunga ondata di caldo africano sull'Italia: le previsioni del 29-30 giugno - Caldo e afa in aumento: anche il mese di luglio prenderà il via con temperature molto elevate. Riporta meteo.it

Meteo: caldo e afa insopportabile, quando finirà? - Ma quando finirà questa lunga e insopportabile ondata di caldo africano? Come scrive msn.com